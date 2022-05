अप्रवासी भारतीयों को अमेरिका में मिली खुशखबरी, बाइडेन प्रशासन ने वर्क परमिट पर दिया बड़ा तोहफा

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, मई 04: अमेरिका में रहने वाले हजारों अप्रवासी भारतीयों के कामकाज को लेकर बाइडेन प्रशासन ने काफी महत्वपूर्ण फैसला लिया है और अप्रवासियों की कुछ श्रेणियों में वर्क परमिट की सीमा को ऑटोमेटिक तौर पर बढ़ाने की घोषणा की है, जिसकमें ग्रीन कार्ड चाहने वाले और एच-1बी वीजा धारकों के जीवनसाथी भी शामिल हैं, जिन्हें जिन्हें रोजगार प्राधिकरण कार्ड (ईएडी) मिलता है।

पीएम मोदी के फ्रांस दौरे से ठीक पहले बहुत बड़ा झटका, पनडुब्बी प्रोजेक्ट से फ्रांसीसी कंपनी पीछे हटी

English summary

Biden administration has taken a very important decision regarding the work of thousands of non-resident Indians living in the US and has announced an automatic increase in the work permit limit for certain categories of immigrants.