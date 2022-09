भारत के साथ बहुत बड़ी दगाबाजी, पाकिस्तान को विशालकाय हथियार पैकेज देगा अमेरिका

International

वॉशिंगटन/नई दिल्ली, सितंबर 09: भारत में अकसर सवाल उठते रहे हैं, कि क्या अमेरिका पर भरोसा करना चाहिए और बड़े से बड़े विदेश मामलों के एक्सपर्ट हों या रक्षा विशेषज्ञ, इस सवाल पर पहले वो चुप होते हैं और फिर कहते हैं, कि नहीं, आंख मूंदकर अमेरिका पर भरोसा नहीं करना चाहिए। एक बार फिर ये सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान को हथियार के लिए विशालकाय पैकेज की घोषणा की है। यानि, जिस अमेरिकी डॉलर्स पर पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवाद को पालता पोषता रहा, उस अमेरिका ने एक बार पाकिस्तान को मेगा पैकेज देने का ऐलान किया है। लेकिन, सबसे आश्चर्यजनक बात ये है, कि मोदी सरकार ने अमेरिका के इस फैसले को लेकर अभी तक चुप्पी साध रखी है। आइये समझते हैं, कि अमेरिका ने जो भारत के साथ जो डबल गेम खेला है, इसके मायने क्या हैं?

The US has announced a $450 million F-16 Fleet package to Pakistan, to which there has been no response from the Indian government yet.