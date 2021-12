इराक-सीरिया में गलत एयरस्ट्राइक कर हजारों नागरिकों को मारा, विनाश के लिए अमेरिका को कौन सजा देगा?

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, दिसंबर 20: पेंटागन की ताजा रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि, इराक में अमेरिकी एयरस्ट्राइक में हजारों बेगुनाह मारे गये हैं, लेकिन, कभी भी किसी भी अमेरिकी अधिकारी को नरसंहार के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने पेंटागन की इस रिपोर्ट को सार्वजनिक कर खलबली मचा दी है, जिसमें दर्ज है कि, इराक और अफगानिस्तान में आतंकवादियों को मारने के नाम पर अमेरिका ने कितने बेगुनाह आम इंसानों को उड़ाया है, जिनमें सैकड़ों बच्चे शामिल हैं, लेकिन अमेरिका के गुनाह के लिए जवाब मांगने वाला कोई नहीं है। (सभी तस्वीर-फाइल)

English summary

Thousands of innocent people lost their lives in US airstrikes in Middle East countries, Iraq, Syria. The New York Times has created panic by making the Pentagon's confidential report public.