तालिबान से हार के बाद अमेरिकी राजनीति में भूचाल, 87 रिटायर्ट जनरलों ने मांगा रक्षा मंत्री का इस्तीफा

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, अगस्त 31: अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना 'हार कर' देश से बाहर चली गई है। तालिबान ने अमेरिका को 31 अगस्त तक देश छोड़ने के लिए कहा था, लेकिन एक दिन पहले ही अमेरिका ने अफगानिस्तान खाली कर दिया और काबुल एयरपोर्ट से आखिरी अमेरिकी विमान उड़ते ही तालिबान ने आजादी की घोषणा कर दी। लेकिन, अमेरिका के अंदर अफगानिस्तान के अंदर मिली इस हार से लोग भारी गुस्से में हैं। पूर्व रक्षा अधिकारियों ने अमेरिकी रक्षा मंत्री और अधिकारियों को फौरन अपना पद छोड़ने के लिए कहा है।

जानिए अमेरिका और ब्रिटेन ने कैसे तालिबान को बना दिया अपराजेय? अब तालिबान को हराना नामुमकिन है!

English summary

After the defeat in Afghanistan, anger from former military officials at the Biden administration has erupted and calls for the resignation of the defense minister are being made.