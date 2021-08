पीएम मोदी ने चीन को धोया, जयशंकर के निशाने पर होगा पाकिस्तान, UNSC में भारत की 'अगस्त क्रांति'

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, अगस्त 10: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर 18 और 19 अगस्त को आतंकवाद और शांति स्थापना पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के विशेष सत्रों की अध्यक्षता करेंगे। इसके लिए भारतीय विदेश मंत्री अगले सोमवार को न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो रहे हैं। भारत इस महीने के लिए यूएनएससी का अध्यक्ष है। इससे पहले सोमवार को पहली बार भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें चीन पर भारत और सहयोगी सदस्य देशों ने जमकर हमला बोला और माना जा रहा है कि अगली बारी पाकिस्तान की होने वाली है।

UNSC में भारत का चक्रव्यूह और बुरी तरह फंसा चीन, अमेरिका-फ्रांस-ब्रिटेन आक्रामक, सावधान दिखे पुतिन

English summary

After PM Modi, the next meeting of the UNSC will be chaired by Indian External Affairs Minister S. Jaishankar will do, where there will be an attempt to surround Pakistan.