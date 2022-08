ब्रिटेन में PM चुनाव पर साइबर अटैक का खतरा! तो क्या ट्रस और सुनक पर नहीं होगा कोई फैसला!

International

लंदन, 3 अगस्त : ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री के चुनाव में हैकिंग का खतरा मंडराने की खबर मिली है। जानकारी के मुताबिक, कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्यों के मतदान में देरी हुई है (United kingdom next Prime minister voting delayed due to hacking alert)। बता दें कि, पीएम पद की रेस में लिज ट्रस और ऋषि सुनक के बीच कांटे की टक्कर हो रही है। शुरूआत में सुनक लिज से आगे निकलते दिख रहे थे, हालांकि, कई मुद्दों पर जनता को लिज की बात पसंद आई, जिस वजह से वो अब भारतवंशी ऋषि सुनक से आगे निकल गईं। हालांकि, ऋषि सुनक ने भी माना है कि, वे लिज से पीछे चल रहे हैं।

: The voting for the next Prime minister election was delayed after Government Communications Headquarters (GCHQ) warned that cyber hackers could alter the people's ballot, according to various media reports. The postal ballots were due to be sent out from Monday to the around 160,000 Tory members but members have now been warned they could arrive as late as Aug 11.