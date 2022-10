Covid-19: ब्रिटेन में फिर कोरोना से मचा हाहाकार, नवंबर तक आएगी लहर! भारत में भी कोविड का खतरा

International

कोरोना महामारी (Covid-19) खत्म नहीं हुई है। खबर है कि ब्रिटेन में कोरोना के दो नए वैरिएंट BQ.1 के 700 से अधिक और XBB वैरिएंट के 18 मामलों का पता चला है।विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यह देश में कहर मचा सकता है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने इससे बचने की चेतावनी जारी कर दी है। दोनों ही वैरिएंट काफी संक्रामक हैं और तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रहे हैं।

XBB and BQ.1 are descendants of the highly transmissible Omicron variant and experts warned that a “swarm” of such subvariants could lead a fresh Covid wave across Europe and North America by the end of November.