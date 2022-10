बाल्टिक सागर से तेजी से मीथेन हो रही लीक, अब तक की सबसे बड़ी घटना, UN ने जताई चिंता

International

oi-Artesh Kumar

कोपेनहेगन, 1 अक्टूबर : बाल्टिक सागर में बिछी नेचुरल गैस पाइपलाइन सिस्टम नॉर्ड स्ट्रीम के फटने से पर्यावरण का इससे काफी नुकसान होने का खतरा ( Baltic Sea gas pipelines and methane leaks) उत्पन्न हो गया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) ने कहा है कि गैस पाइपलाइन प्रणाली के फटने से हानिकारक मीथेन से भारी नुकसान हो सकता है।

English summary

The Nord Stream gas leaks under the Baltic Sea have led to what is likely the single largest release of climate-damaging methane ever recorded, the UNEP has said