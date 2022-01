भारत को फिर झेलना पड़ सकता है जान-माल का नुकसान, 2022 पर यूनाइटेड नेशंस की खट्टी-मिठी रिपोर्ट

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, जनवरी 14: यूनाइटेड नेशंस ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर कुछ खट्टी और कुछ मिठी खबरें दी हैं और यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट में कहा गया है कि, कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था को फिर से बड़ा झटका लग सकता है और ओमिक्रॉन वेरिएंट देश की अर्थव्यवस्था में आ रहे सुधार को एक बार फिर से बाधित कर सकता है। इसके साथ ही यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि, पिछले साल कोरोना वायरस से अप्रैल और मई के महीने में करीब 2 लाख 40 हजार लोग मारे गये थे और कुछ ऐसा ही हाल एक बार फिर से भारत में हो सकता है।

English summary

The United Nations 2022 report said that due to the Omicron variant, India's economic situation may once again be put on the brakes.