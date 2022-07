संयुक्त राष्ट्र श्रीलंका और उसके लोगों को सपोर्ट करने के लिए तैयार है- महासचिव

International

oi-Sanjay Kumar Jha

कोलंबो, 11 जुलाईः संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस श्रीलंका के घटनाक्रम पर करीब से नज़र रख रहे हैं। उन्होंने श्रीलंका में सभी पक्षों से बातचीत में शामिल होने का आह्वान किया है ताकि नयी सरकार गठित हो सके और देश के आर्थिक संकट का स्थायी हल निकाला जा सके। संयुक्त राष्ट्र प्रवक्ता ने सोमवार को यह जानकारी दी।

प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि महासचिव श्रीलंका के घटनाक्रम पर लगातार नजर रख रहे हैं और वह मुसीबत में घिरे श्रीलंका के लोगों के साथ एकजुटता से खड़े हैं। बयान में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने सभी पक्षों से नयी सरकार सुनिश्चित करने और आर्थिक संकट का स्थायी हल खोजने के लिए बातचीत में शामिल होने का आह्वान किया है।

Eid-ul-Azha: इस देश में बकरे की कुर्बानी के बिना ही मनानी पड़ी ईद, सैकड़ों साल पुरानी प्रथा टूटी

महासचिव ने हिंसक घटनाओं की निंदा की और शांति कायम रखने के महत्व को रेखांकित करते हुए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराने का आह्वान किया। उन्होंने जोर दिया कि संयुक्त राष्ट्र श्रीलंका और उसके लोगों का समर्थन करने के लिए तैयार है।

Secy-Gen continues to follow developments in Sri Lanka closely. He stands in solidarity with the Sri Lankan people & calls on all stakeholders to engage in dialogue to ensure a smooth transition of govt and to find sustainable solutions to the economic crisis: Spox of UN Secy-Gen pic.twitter.com/5YMMSG0MZk