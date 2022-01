चेर्नोबिल को बचाने यूक्रेन ने भेजी सेना, अमेरिका-नाटो ने भी भेजे हथियार, महायुद्ध की उल्टी गिनती शुरू?

International

oi-Abhijat Shekhar

कीव/मॉस्को, जनवरी 25: द न्यू यॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, रूस द्वारा संभावित आक्रमण से बचने के लिए यूक्रेन ने चेर्नोबिल एक्सक्लूजन क्षेत्र पर किसी भी घुसपैठ से बचाव के लिए अपने सैनिकों को भेज दि है। रिपोर्ट में कहा गया है कि, जिस स्थान पर दुनिया की सबसे भीषण परमाणु आपदा हुई थी, उन्हीं इलाकों से रूसी सैनिक यूक्रेन में दाखिल हो सकते हैं और वहीं से महायुद्ध की शुरूआत हो सकती है।

English summary

Ukraine has sent its troops to save Chernobyl amid tensions with Russia, has the countdown to the Third World War begun?