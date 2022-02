Ukraine Crisis: यूक्रेन युद्ध को लेकर क्यों है रूस के लोगों में गुस्सा और क्यों करने लगे पुतिन से नफरत?

International

oi-Abhijat Shekhar

मॉस्को/नई दिल्ली, फरवरी 25: रूस के लोगों को अब तक लग रहा था, कि वो अपने राष्ट्रपति को जानते हैं। लेकिन, वो गलत थे। और गुरुवार तक जब रूस के लोगों ने अपने राष्ट्रपति का नया चेहरा देखा... जाना, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पिछले 22 सालों के अपने शासनकाल में रूसी राष्ट्रपति ने अभी तक अपनी शांति, दृढ़ और संकल्पित चेहरा रूसियो के सामने पेश किया था, लेकिन रूस के लोग अब अपने जिस प्रिय राष्ट्रपति का चेहरा देख रहे हैं, उससे वो क्षुब्द हैं... हैरान हैं, परेशान हैं।

Watch: साइकिल सवार पर गिरा तोप का गोला, मिसाइल हमले, देखिए रूसी हमले में कैसे तबाह हो रहा यूक्रेन

English summary

How did the Russian people think about Vladimir Putin changed when he was thrown into the battlefield with Ukraine?