यूक्रेन युद्ध में तेजी से बदल रहे हालात, पोलैंड में कमला हैरिस, कल तुर्की में विदेश मंत्रियों की मीटिंग

कीव, मार्च 09: यूक्रेन युद्ध के बीच अब तेजी से हालात बदलने लगे हैं और 14वें दिन का जंग खत्म होने से पहले दोनों देशों की तरफ से नरमी के संकेत मिलने लगे हैं और बहुत संभाव है, कि यूक्रेन युद्ध अब जल्दी खत्म हो जाए। जंग के बीच रूस और यूक्रेन... दोनों ही देशों ने जहां अपने तेवर में लचीलापन लाया है, वहीं अमेरिका की उप-राष्ट्रपति कमला हैरिस भी पोलैंड पहुंच रही हैं।

English summary

Events are rapidly changing in the Ukraine war. On the one hand, where Kamala Harris is going on a tour of Poland, on the other hand there will be a meeting of the foreign ministers of Ukraine and Russia in Turkey tomorrow.