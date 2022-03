Ukraine crisis: अमेरिका की अकड़ पड़ी ढीली? पुतिन अनफ्रेंड, UN वोटिंग से फिर गैर हाजिर भारत... बड़े अपडेट्स

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन/मॉस्को, मार्च 04: रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का आज 9वा दिन चल रहा है और भीषण जंग के 9वें दिन रूस ने यूक्रेन के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्वांट, जेपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जा कर लिया है। जेपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट में लगी आग के बाद पूरी दुनिया में सनसनी फैल गई थी और आशंका जताई जा रही थी, कि कहीं न्यूक्लियर रेडिएशन ना शुरू हो जाए, हालांकि यूक्रेनी अधिकारियों ने कहा है कि, न्यूक्लियर रेडिएशन शुरू नहीं हुआ है। इन सबके बीच अमेरिका की तरफ से रूसी राष्ट्रपति को बड़ा ऑफर दिया गया है।

यूक्रेन पर साथ पाने के लिए भारत को धमका रहा है अमेरिका? QUAD बैठक में दबाव बनाने की कोशिश

English summary

On what condition did Biden propose to lift sanctions from Russia on the 9th day of Ukraine war? Know the big updates...