यूक्रेन के आगे घुटने टेक रहा रूस! पुतिन को खार्किव में मिली भारी शिकस्त, कर दिया शहर में 'ब्लैकआउट'

International

oi-Artesh Kumar

कीव, 12 सितंबर : रूस और यूक्रेन के बीच 24 फरवरी से यु्द्ध जारी है। अब रूस कई जगहों पर हार का सामना कर रहा है। वह इससे काफी बौखलाया हुआ है। खबर के मुताबिक इस दौरान रूसी सेनाओं ने यूक्रेन में खार्किव के दो इलाकों पर कब्जा जमा लिया था। अब खबर है कि, रूसी सेना वहां से पीछे हट रही है। यूक्रेन सेना प्रमुख ने कहा था कि, उनकी सेना खार्किव क्षेत्र से रूसी सैनिकों को भगा रही है। यूक्रेन के अधिकारियों ने बताया कि, रूसी सेना अब पीछे हट रही है। इस दौरान यूक्रेनी अधिकारियों ने आरोप लगाया कि, रूस अपनी हार से तिलमिलाया हुआ है और उसकी सेना ने खार्किव में स्थित एक थर्मल पावर स्टेशल सहित नागरिक बुनियादी ढांचे पर जवाबी हमला किया है। इस वजह से इलाके में बड़े पैमाने पर ब्लैकआउट की समस्या उत्पन्न हो गई है। वहीं, रूस ने यूक्रेन के सभी आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए खारिज कर दिया है। उसका कहना है कि रूस सेना ने यूक्रेन के नागरिकों पर हमला नहीं किया है। (Ukraine accused Russian forces of attacking civilian infrastructure in Kharkiv)



English summary

Ukraine’s gains are important politically for Zelenskiy as he seeks to keep Europe united behind Ukraine – supplying weapons and money – even as an energy crisis looms this winter following cuts in Russian gas supplies to European customers.