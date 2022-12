अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से मिलेंगे जेलेंस्की, कांग्रेस को करेंगे संबोधित, US के सीक्रेट दौरे पर निकले

यूक्रेन युद्ध के बाद से ही अमेरिका ने लगातार यूक्रेन को मदद दी है और अमेरिकी हथियारों के जरिए यूक्रेन ने अभी तक रूस को रोक रखा है। 300 दिनों से चल रहे जंग का कोई नतीजा नहीं निकला है।

Russia-Ukraine War: रूस के साथ चल रहे युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोदिमीर जेलेंस्की अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन की यात्रा कर रहे हैं और उनकी ये यात्रा पूरी तरह से सीक्रेट थी। अमेरिका यात्रा के दौरान जेलेंस्की राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक, राष्ट्रपति बाइडेन के साथ बैठक के अलावा यूक्रेनी राष्ट्रपति अमेरिकी कांग्रेस को भी संबोधित करेंगे। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद ये पहला मौका है, जब यूक्रेनी राष्ट्रपति देश से बाहर निकले हैं और कोई विदेश यात्रा कर रहे हैं।

Ukraine's President Zelensky has left for a secret tour of America, where apart from meeting Biden, he will also address the US Congress.