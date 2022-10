UK की भारतीय मूल की गृह मंत्री ने कहा, लिसेस्टर में हुई 'झड़पों' के लिए नए प्रवासी जिम्मेदार

International

UK की भारतीय मूल की गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन (Suella Braverman) ने हाल ही में भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच के बाद लिसेस्टर में हुई झड़पों के लिए देश में अनियंत्रित प्रवासन (uncontrolled migration) और नए लोगों के बीच मेलजोल की कमी को जिम्मेदार ठहराया है।

Tension between Hindu and Muslim communities following an India-Pakistan cricket match led to a spate of violent clashes in the eastern England city of Leicester last month.