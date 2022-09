ब्रिटेन की गृह सचिव प्रीति पटेल का इस्तीफा, लिज ट्रस के PM बनने से कुछ घंटे पहले लिया फैसला

International

oi-Kapil Tiwari

लंदन, सितंबर 05। ब्रिटेन में तकरीबन दो महीने तक चली वोटिंग के बाद सोमवार को कंजर्वेटिव पार्टी की उम्मीदवार लिज ट्रस ने जीत दर्ज कर ली। लिज ट्रस अब ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं। वो मंगलवार को अपना पद्भार संभालेंगी, लेकिन उनके पद संभालने से पहले ब्रिटेन की गृह सचिव प्रीति पटेल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि प्रीति पटेल ने सोमवार को अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी।

पद संभालने से कुछ घंटों पहले आया इस्तीफा

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ब्रिटेन की गृह सचिव और आंतरिक मामलों की मंत्री प्रीति पटेल ने लिज ट्रस के प्रधानमंत्री पद संभालने से कुछ घंटे पहले ही अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी है। जैसे ही कंजर्वेटिव पार्टी की ओर से नए प्रधानमंत्री के लिए लिज ट्रस के नाम की घोषणा की गई उसके कुछ घंटे बाद ही प्रीति पटेल ने अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी।

ट्विटर पर पोस्ट किया इस्तीफा

प्रीति पटेल ने अपने इस्तीफे की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से दी है। उन्होंने ट्विटर पर एक पोस्ट के जरिए कहा, "मैं लिज ट्रस को हमारे नए लीडर के रूप में चुने जाने की बधाई देती हूं और एक प्रधानमंत्री के रूप में मेरा उनको समर्थन जारी रहेगा।" प्रीति पटेल ने अपना इस्तीफा वर्तमान में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को दिया।

It has been the honour of my life to serve as Home Secretary for the last three years.

I am proud of our work to back the police, reform our immigration system and protect our country.

My letter to Prime Minister @BorisJohnson 👇🏽 pic.twitter.com/seTx6ikX25