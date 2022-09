अब खुद UK ने भी माना, भारतीय अर्थव्यवस्था निकल जाएगी काफी ज्यादा आगे, भारत बनेगा तीसरी महाशक्ति

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, सितंबर 21: भारत में ब्रिटेन के हाई कमिश्नर एलेक्स एलिस ने मंगलवार को कहा है, कि भारत इस दशक के अंत तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए यूनाइटेड किंगडम से आगे निकल जाएगा और इसके लिए तरह नई दिल्ली और लंदन को एक साथ काम करने की जरूरत है। आपको बता दें कि, इसी महीने भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है और इसने ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है और पिछले 10 सालों में भारत 11वें नंबर से पांचवें नंबर पर आ गया है।

English summary

British High Commissioner has said that India will become the world's third largest economy by the end of this decade.