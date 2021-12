UAE ने फ्रांस से रिकॉर्ड 80 राफेल जेट खरीदे, विशालकाय समझौते से खाड़ी देशों में बिगड़ेगा शक्ति संतुलन?

International

अबू धाबी, दिसंबर 04: खाड़ी देशों में फ्रांस ने विशालकाय रक्षा समझौता किया है और संयुक्त अरब अमीरात के साथ 19 अरब डॉलर का रक्षा समझौता किया है। जिसके तहत यूएई ने फ्रांस से 80 राफेल लड़ाकू विमान और 12 सैन्य हेलीकॉप्टर खरीदने का फैसला किया है। फ्रांस और यूएई के बीच राफेल विमान को लेकर हुआ ये सबसे बड़ा सौदा है और ये सौदा उस वक्त किया गया है, जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों दो दिवसीय यूएई के दौरे पर हैं।

UAE has signed an agreement to buy 80 Rafale aircraft from France. Will the $19 billion giant deal upset the balance of power in the Gulf countries?