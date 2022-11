Twitter पर ब्लू टिक रखने की कीमत भारत में होगी कम, $8 नहीं बस इतने रुपये देकर पाएं वेरिफाइड अकाउंट

International

oi-Sanjay Kumar Jha

Blue tick rate: दुनिया के सबसे रईस शख्स एलन मस्क के ट्विटर टेकओवर के बाद से ही यह खबरें आने लगी थीं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिलने वाली ब्लू टिक सुविधा अब फ्री नहीं रहेगी। इसकी कीमत क्या होगी इसे लेकर कई तरह के अफवाहें भी तैर रही थीं। अब जाकर खुद एलन मस्क ने ब्लू टिक रेट का खुलासा कर दिया है। अगर आप भी ट्विटर पर ब्लू टिक (वेरिफाइड) अकाउंट रखते हैं तो आपको हर महीने 8 डॉलर का भुगतान करना पड़ेगा। हालांकि यह दर अमेरिका के लिए है। अलग-अलग देशों में ब्लू टिक रखने की कीमत अलग-अलग होगी। भारत में वेरिफाइड अकाउंट की मासिक कीमत अलग होगी।

Twitter’s current lords & peasants system for who has or doesn’t have a blue checkmark is bullshit.

Power to the people! Blue for /month.