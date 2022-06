ट्विटर पोस्ट के लिए जल्द आ रहा है कुछ नया, देख कर चौंक जाएंगे आप

International

न्यूयॉर्क, 23 जून : ट्विटर के कैरेक्टर सीमा (Limit) से तंग आ गए हैं? अगर ऐसा है तो माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट एक नई सुविधा का परीक्षण कर रही है जो लोगों द्वारा लिखे जाने वाले कैरेक्टर में 280-वर्ण सीमा से अधिक होगी। वैराइटी के अनुसार, ट्विटर 'नोट्स' नामक एक नई सुविधा के साथ आएगा जो उपयोगकर्ताओं को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और बाहर दोनों लिंक के रूप में निबंध-जैसे लेखन को साझा करने की अनुमति देगा।

क्या होगा नया अपडेट

ट्विटर की तरफ से जो नया अपडेट आने वाला है उसमें यूजर्स 2,500 शब्दों के साथ फोटो, वीडियो और जीआईएफ को पोस्ट में शामिल कर सकते हैं। इसे आप ट्विटर पर ट्वीट कर सकते है। नोट कार्ड ट्विटर टाइमलाइन में एक ट्वीट के रूप में दिखाई देगा जिसमें लंबे समय तक पोस्ट में क्या है, इसका पूर्वावलोकन शामिल किया जाएगा।

इससे यूजर्स को होगा फायदा

वर्तमान में, कंपनी ने अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और घाना के लेखकों के एक छोटे से समूह के साथ नोट्स का एक सार्वजनिक परीक्षण शुरू किया है। ट्विटर ने कहा, 'हम वर्तमान में लेखकों के एक छोटे समूह के साथ एक अलग से परीक्षण कर रहे हैं जो हमें यह सीखने में मदद करेंगे कि ट्विटर पर लिखने के लिए आने वाले लोगों का समर्थन कैसे करें।'

पहले 140 शब्द ही ट्वीट कर सकते थे

मूल रूप से, ट्विटर पोस्ट को 140 शब्दों पर कैप किया गया था, जिसे मोबाइल फोन पर एसएमएस (SMS) संदेशों के लिए आधिकारिक सीमा में फिट करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। बता दें कि, 2017 में, ट्विटर ने ट्वीट सीमा को 280 शब्दों तक बढ़ा दिया था। अगर परीक्षण सफल होता है तो ट्विटराटिस (Twitteratis) अपनी टाइमलाइन में नए नोट कार्ड में सक्षम होंगे।

एलन मस्क की एंट्री

दुनिया के सबसे अमीर शख्स अरबपति एलन मस्क ने लगभग 44 अरब डॉलर में ट्विटर का अधिग्रहण करने की घोषणा की थी। बता दें कि, अप्रैल में कंपनी के अधिग्रहण की बात सामने आने के बाद से ही ट्विटर इंक में अराजक की स्थिति बनी हुई है। कई कर्मचारी एलन मस्क के नए मालिक बनने से नाराज हैं, जो खुले तौर पर कंपनी, उसके उत्पादों और उसकी नीतियों की आलोचना करते रहे हैं।

एलन मस्क का क्या था सवाल

ट्विंटर इंक के सीईओ पराग अग्रवाल ने ट्विटर के उत्पाद संगठन के शीर्ष में भी बदलाव किए हैं और सौदे की घोषणा के बाद से खर्च में कटौती के उपायों की एक श्रृंखला की घोषणा की है। कुछ समय पहले एलन मस्क ने सवाल किया था कि क्या ट्विटर यूजर बेस कंपनी के दावे जितना बड़ा है, जो विशेष रूप से यह सुझाव देता है कि स्पैम बॉट्स के साथ ट्विटर की एक बड़ी समस्या है।

