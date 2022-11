'ब्लू टिक' की वजह से इस कंपनी को हुआ घाटा! Elon Musk के फैसले ने बढ़ाई परेशानी

International

oi-Artesh Kumar

एलन मस्क (Elon Musk) ने ट्विटर (Twitter) को लेकर कई ऐसे फैसले लिए हैं जिसके कारण माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफार्म और दूसरे कंपनियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मस्क के ऐलान के बाद ट्विटर ने वेरिफाइड अकाउंट्स के लिए 8 डॉलर चार्ज करना शुरू कर दिया है। यह सर्विस कुछ ही देशों में लॉन्च की गई थी और रिपोर्ट्स की मानें तो इसे फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। मगर खबर है कि इसकी वजह से एक कंपनी को अरबों डॉलर का नुकासन हुआ है।

English summary

To address the rising issue of users impersonating well-known companies, Twitter Inc. discontinued the $8 subscription programme it introduced earlier this week. However, despite this action, phoney accounts continue to exist and remain a source of problems for brands.