Viral Video: ढाई हजार साल से बंद ताबूत को पहली बार खोला गया, अंदर जो दिखा उससे हैरान हुए लोग

oi-Shilpa Thakur

साककारा। सोशल मीडिया पर मिस्र के कुछ वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। जिनमें देखा जा सकता है कि कैसे लोगों के सामने हजारों साल पुराने ताबूत को खोला जा रहा है। ये ताबूत मिस्र (Egypt) में लाइव दर्शकों के सामने पुरातत्वविदों ने खोला है। ग्लोबल न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, यहां इस साल के शुरुआती महीनों में साककारा में 59 सीलबंद ताबूत मिले थे। इन्हीं में से एक को शनिवार को खोला गया। जब इसे खोला जा रहा था तो आसपास भारी संख्या में लोग मौजूद थे और वह इसका वीडियो भी बना रहे थे।

The mummy tomb, which has been sealed for 2500 years, has been opened for the first time. pic.twitter.com/KWGT95girv