'दिक्कत ये नहीं कि पुतिन स्मार्ट हैं, दिक्कत ये है कि हमारे नेता.....', बाइडेन पर यूं भड़के ट्रंप

वॉशिंगटन, 27 फरवरी: यूक्रेन पर रूसी हमला रोकने में नाकाम रहने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की हो रही किरकिरी में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी कूद गए हैं और उनपर जोरदार हमला किया है। इसी बहाने लगभग एक साल बाद ट्रंप को अपना राजनीतिक निर्वासन खत्म करने का मौका मिल गया है और वह एक तरह से अगले चुनाव के लिए अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं। उन्होंने यह भी दावा किया है कि उनके रहते यह स्थिति पैदा ही नहीं हुई होती और साथ ही अपने चुनाव में हुए कथित धांधली के अपने पुराने आरोपों को फिर से दोहराना शुरू कर दिया है।

ट्रंप ने पुतिन की बुद्धि की जमकर तारीफ की

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन संकट को लेकर मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और नाटो के खिलाफ जमकर भड़ास निकाला है। रिपब्लिकन पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने एकबार फिर से 2020 के चुनाव पर सवाल उठाने की कोशिश की है। फ्लोरिडा के ओरलैंडो में आयोजित एक राजनीतिक समारोह में करीब डेढ़ घंटे के अपने भाषण में उन्होंने अपने खिलाफ हुई कथित साजिशों का भी जिक्र छेड़ा, लेकिन मुख्य तौर पर बाइडेन ही उनके निशाने पर रहे। उन्होंने यूक्रेन पर रूस के हमले के लिए बाइडेन की 'कमजोरी' को जिम्मेदार बताया और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बुद्धि की जमकर तारीफ की।

'असली समस्या ये है कि हमारे नेता इतने मूर्ख हैं'

उन्होंने पार्टी समर्थकों के बीच आरोप लगाते हुए कहा कि 'सभी को पता है कि यह भयानक तबाही कभी नहीं हुई होती यदि हमारे चुनाव में धांधली नहीं की गई होती।' वो बोले कि नाटो रूस के खिलाफ पाबंदियों से हमला करना चाहता था बजाए '(रूस को)टुकड़ों में उड़ाने के.....कम से कम मनोवैज्ञानिक तौर पर।' उन्होंने कहा कि 'दिक्कत ये नहीं है कि पुतिन स्मार्ट हैं, बेशक वे स्मार्ट हैं...' 'बल्कि असली समस्या ये है कि हमारे नेता इतने मूर्ख हैं।' इस दौरान ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को 'एक बहादुर आदमी' कहा।

हालांकि, ट्रंप के हमलों के जवाब में डेमोक्रेटिक नेशनल कमिटी की प्रवक्ता एडोना बियेल बोलीं कि चार वर्षों तक यूक्रेन को यूं ही छोड़ने के बाद पराजित पूर्व राष्ट्रपति अब बेशर्मी से पुतिन की तारीफ कर रहे हैं, जिनकी वजह से यूक्रेन की बेगुनाह जनता रूसी बमों और मिसाइलों से बचने के लिए शेल्टर खोज रही है।

