थियानमेन चौक नरसंहार की 33वीं बरसी आज, अपने कलंक को कैसे छिपाता है चीन? US ने साधा निशाना

oi-Abhijat Shekhar

बीजिंग, जून 04: चीन के माथे पर चस्पा वो कलंकित तस्वीर, जिसे थियानमेन नरसंहार कांड के नाम से जाना जाता है, उसकी आज 33वीं बरसी है और एक बार फिर से कम्युनिस्ट शासन की उस खूनी दिन को दुनिया याद कर रही है, जब सैकड़ों-हजारों छात्रों को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने तोप से उड़ा दिया। थियानमेन नरसंहार की 33 बरसी पर अमेरिका ने कहा है कि, चीन उस इतिहास को मिटाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका मानवाधिकारों के सम्मान को बढ़ावा देता रहेगा।

English summary

Today is the 33rd anniversary of the Tiananmen Square incident and America has said that China should try to erase its history, America will stand with democracy.