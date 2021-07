हवा को जहरीला बनाने में अमेरिकी अव्वल, तीन अमेरिकी मिलकर ले लेते हैं एक की जान- स्टडी

International

वॉशिंगटन, जुलाई 30: पूरा विश्व प्रदूषण, ग्लोबल वॉर्मिंग और जलवायु परिवर्तन से बुरी तरह से परेशान है और ताजा रिपोर्ट से पता चला है कि तीन अमेरिकी मिलकर इतना प्रदूषण करते हैं, जिसके एक आदमी की मौत हो जाती है। ये हाल तब है, जब अमेरिका लगातार विकासशील देशों कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए दवाब बनाता है, लेकिन खुद अमेरिका कार्बन उत्सर्जन कम करने का नाम नहीं ले रहा है।

English summary

It has been found in the study that three Americans together emit so much carbon, due to which one person dies.