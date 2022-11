Elon Musk ने बताया बैन Twitter अकाउंट कब और कैसे होंगे चालू, ट्रंप पर मेहरबान हुए मस्क

International

oi-Artesh Kumar

टेस्ला के सीईओ एलन मस्क (Elon Musk) के ट्विटर (Twitter) की कमान संभालने के बाद अब इस बात को लेकर बहस छिड़ गई है कि उन अकाउंट्स का क्या होगा, जिन पर माइक्रोब्लॉगिंग साइट पहले से ही बैन लगा चुकी है। क्या इस तरह के अकाउंट्स चालू होंगे या उन्हें बंद ही रखा जाएगा। मस्क ने अब इस बात के संकेत दिए है कि, बैन किए गए अकाउंटस को जल्द ही दोबारा चालू कर दिया जाएगा। हालांकि, इसमें कुछ हफ्तों का समय लग सकता है। साथ ही उन्होंने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट दोबारा चालू करने की भी बात की। इस पर ट्रंप ने कोई टिप्पणी नहीं की है।

English summary

Those banned from Twitter will not be allowed to return to the social media platform until it sets up procedures on how to do that, Elon Musk said on Wednesday. The process will take at least a few weeks, the new Twitter chief said.