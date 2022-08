सूर्य के पीछे कोई विस्फोट हुआ है, नतीजा क्या होगा ? NOAA के वैज्ञानिकों ने बताया

International

नई दिल्ली, 1 अगस्त: वैज्ञानिकों ने सूर्य के पिछले हिस्से में एक बड़ा विस्फोट देखा है। इस विस्फोट के पूरी तरह से आकलन करने में अभी एक हफ्ते का समय लग सकता है। लेकिन, वैज्ञानिकों के एक वर्ग की राय है कि इसके चलते धरती से एक भू-चुंबकीय तूफान के टकराने की आशंका खारिज नहीं की जा सकती। क्योंकि, सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी ने विस्फोट वाले क्षेत्र की अभी तक जो धुंधली तस्वीरें देखी हैं, उसमें भी सूरज से तपता हुआ मलबा उड़ते देखा गया है। एक्सपर्ट के मुताबिक कुछ हफ्तों से शांत सूरज की सतह इस विस्फोट की वजह से फिर से अशांत हो जा सकता है।

Scientists have observed a huge explosion in the back of the Sun. It may take a week to fully assess this eruption, but a geomagnetic storm has been predicted