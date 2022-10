इंडोनेशिया की मस्जिद में लगी भीषण आग, ध्वस्त हो गया गुंबद, Video हुआ वायरल

International

oi-Artesh Kumar

इंडोनेशिया (Indonesia) में स्थित एक ऐतिहासिक मस्जिद का गुंबद ढह (Grand Mosque inJakarta collapsed) गया है। खबर के मुताबिक जकार्ता इस्लामिक सेंटर में अचानक ऊंची-ऊंची लपटें दिखाई दी। जब मस्जिद में भीषण आग लगी उस वक्त यह गुंबद ढह गया। भीषण आग की वजह से धुएं का गुबार बन गया था, जो कि कई किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता था। यह घटना बुधवार की बताई जा रही है।

Horrific video shows collapse of giant dome after massive fire breaks out at Islamic Centre Grand Mosque in Jakarta.

English summary

Giant dome of Jakarta Islamic Centre Grand Mosque collapses.Videos circulating on social media showed moment when the dome of the mosque collapsed. Firefighting officials could be seen hiding and taking shelter as the massive structure came down.