Thailand: राजा के खिलाफ फेसबुक पोस्ट लिखना पड़ा महंगा, अदालत ने सुनाई 28 साल की सजा

मोंगकोल पर शाही मानहानि का एक और आरोप है जिसकी सुनवाई मार्च में होनी है। थाईलैंड में शाही मानहानि की सजा के लिए प्रति आरोप पर 3 से 15 साल तक की जेल की सजा हो सकती है।

International

oi-Sanjay Kumar Jha

थाईलैंड की एक अदालत ने एक शख्स को ऑनलाइन पोस्ट में राजशाही का अपमान करने के लिए 28 साल की जेल की सजा सुनाई। यह जानकारी गुरुवार को शख्स के वकील ने दी है। थाइलैंड में किंगडम के लेस-मजेस्टे (क्राउन के खिलाफ एक अपराध) कानून को दुनिया में सबसे कठोर कानून माना जाता है। थाइलैंड के एक्टिविस्टों का ये आरोप है कि सार्वजनिक बहस को दबाने के लिए देश में इस कानून का दुरुपयोग किया जाता है।

अदालत ने 28 साल की सजा सुनाई

एएफपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक थाईलैंड में उत्तरी शहर च्यांग राय की एक अदालत ने 29 वर्षीय कपड़ा विक्रेता मोंगकोल तिरकोटे को दो अलग-अलग शाही मानहानि मामलों में दोषी पाया। मोंगकोल को पिछले साल अगस्त में गिरफ्तार किया गया था। उनके वकील ने एएफपी को बताया कि मूल रूप से उनकी जेल की सजा 42 साल थी, लेकिन अदालत ने उनकी गवाही के बाद इसे कम कर दिया। हालांकि मोंगकोल के वकील ने कहा कि वे इसके खिलाफ अपील दायर करेंगे। फिलहाल मोंगकोल को 9,100 डॉलर की रकम पर जमानत मिल गई है।

2021 में सुनाई गई 43 साल की सजा

थाईलैंड में शाही मानहानि की सजा के लिए प्रति आरोप पर 3 से 15 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। आपको बता दें कि मोंगकोल पर शाही मानहानि का एक और आरोप है जिसकी सुनवाई मार्च में होनी है। उसमें भी दोषी पाए जाने पर मोंगकोल की सजा अवधि और बढ़ जाएगी। ह्यूमन राइट्स वॉच के वरिष्ठ शोधकर्ता सुनई फासुक ने कहा कि 28 साल की सजा एक थाई अदालत द्वारा शाही मानहानि के मामले में दी गई दूसरी सबसे बड़ी जेल की सजा है। इससे पहले 2021 में, एक थाई अदालत ने राजशाही का अपमान करने के लिए केवल अंचन के रूप में पहचानी जाने वाली महिला को रिकॉर्ड 43 साल की सजा सुनाई थी।

⚠️Alert! Chiang Rai Court convicted “Bass” Mongkhon Thirakot for his 27 FB posts.

The Court sentenced him to 42-years prison term for 14 counts of #112Article and CCA. This was later reduced to 28-years prison term.

Bail is being requested as the case is on appeal. pic.twitter.com/sDIlF9jWrj