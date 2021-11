थम नहीं रही है सूरज पर उठी सुनामी, पृथ्वी की तरफ बढ़े तीन विशालकाय आग के गोले, तबाही का डर?

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, नवंबर 05: हमारी धरती को जीवन देने वाले सूरज के ऊपर लगातार तीन विस्फोट होने के बाद आग की भीषण लपटें लगातार बाहर निकल रही हैं और सूरज के ऊपर जो भयानक तूफान उठा हुआ है, वो अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। करीब 8 दिन पहले सूरज के ऊपर ये भयानक तूफान उठा था, जो अभी तक नहीं थमा है, जिसके बाद वैज्ञानिकों को अब पृथ्वी पर भी तबाही फैलने की आशंका लगने लगी है।

English summary

The storm on the sun has not stopped yet and coronal mass ejections have happened three times in the last one week, due to which there is a possibility of many effects on the earth.