इस हरकत की टीचर ने बच्ची को दी ऐसी सजा कि जीवन भर के लिए अपंग हो गई बच्ची

oi-Sagar Bhardwaj

बीजिंग, 9 अक्टूबर। हमारे वेद-पुराणों में अध्यापक को भगवान का दर्जा दिया गया है, लेकिन यहां हम जिस अध्यापिका की बात करने जा रहे हैं वह इतनी पत्थरदिल हो गई कि उसकी वजह से एक छात्रा जीवन भर के लिए विकलांग हो गई। दरअसल यह मामला चीन के एक स्कूल का है। आइए जानते है कि टीचर ने उस बच्ची के साथ ऐसा क्या किया जिससे वह जीवन भर के लिए अपंग हो गई।

English summary

The teacher gave such punishment to the girl after eating food in class that the girl became crippled for life