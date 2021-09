तालिबान ने कड़े शब्दों में अमेरिका को दी चेतावनी, अब ड्रोन स्ट्राइक हुई तो भुगतने होंगे गंभीर अंजाम

International

oi-Abhijat Shekhar

काबुल, सितंबर 29: तालिबान ने एक बार फिर से धमकी देने वाले अंदाज में अमेरिका को अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र में ड्रोन नहीं उड़ाने की चेतावनी दी है। तालिबान ने अमेरिका से कहा है कि वो फौरन अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र में ड्रोन ऑपरेशन बंद करे। तालिबान ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर अमेरिका को अंजाम से बचना है तो उसे फौरन अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाना बंद करना चाहिए।

English summary

The Taliban have said that if the US now conducts drone strikes in Afghanistan, it will have to face dire consequences.