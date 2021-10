पहली मुलाकात में ही तालिबान ने की अमेरिका पर धमकियों की बौछार, सरकार अस्थिर करने पर दी चेतावनी

International

दोहा, अक्टूबर 10: काबुल पर कब्जे के बाद पहली बार अमेरिकी अधिकारियों और तालिबान के अधिकारियों की मुलाकात हुई है, जिसमें तालिबान ने अमेरिका को कई धमकियां दे डालीं। तालिबान और अमेरिका के बीच कतर की राजधानी दोहा में कई अहम मुद्दों पर बात की गई है, लेकिन तालिबान ने अमेरिका के सामने कई मांगे बेहद सख्ती के साथ रखें हैं। तालिबान ने दो-टूक कहा है कि अमेरिका अफगानिस्तान में उसकी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश ना करे।

English summary

During a meeting with US officials in Doha, the Taliban have asked the US to release Afghanistan Reserve Bank money as soon as possible.