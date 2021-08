तालिबान ने सरकारी कर्मचारियों को दी सार्वजनिक माफी, फौरन काम पर लौटने को कहा, नेशनल टीवी लॉन्च

International

oi-Abhijat Shekhar

काबुल, अगस्त 17: काबुल पर कब्जा करने के बाद तालिबान ने "सभी सरकारी अधिकारियों के लिए सामान्य माफी" की घोषणा की है और उनसे तुरंत काम पर लौटने का आग्रह किया है। तालिबान की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है, "सभी के लिए आम माफी की घोषणा की गई है... इसलिए आपको अपने नियमित जीवन की शुरुआत पूरे विश्वास के साथ करनी चाहिए।"

जब राष्ट्रपति और अमेरिका ने छोड़ा साथ...तब 640 बेबस अफगानियों को प्लेन के क्रू ने कैसे बचाया? साहस की कहानी

English summary

The Taliban have issued a general amnesty to Afghan officials to return to work, while the Taliban have launched their own national TV.