तालिबानी ने पहली बार खुलकर माना, दूसरा घर है पाकिस्तान, भारत के साथ रिश्तों पर आया बड़ा बयान

काबुल, अगस्त 26: पाकिस्तान पर लगातार अफगानिस्तान के लोग आरोप लगा रहे हैं कि वहीं से तालिबान की पूरी मदद की गई है और पाकिस्तान की वजह से ही तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा किया है, लेकिन अब तालिबान ने खुलकर कह दिया है कि पाकिस्तान के साथ उसका दोस्ताना संबंध है और पाकिस्तान तालिबानी आतंकियों के लिए दूसरे घर के जैसा है। तालिबान के मुख्य प्रवक्ता ने खुलकर पाकिस्तान के साथ अपने रिश्तों को कबूल कर लिया है।

The Taliban have openly admitted that Pakistan is like a second home to them. There has also been a big statement of Taliban spokesperson on India.