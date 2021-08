विदेशी मददगारों के दरवाजों पर तालिबान ने चिपकाए धमकी भरे खत, सरेंडर नहीं करने पर सजा-ए-मौत

International

oi-Abhijat Shekhar

काबुल, अगस्त 31: अमेरिका का अफगानिस्तान मिशन पूरी तरह से खत्म हो गया है और इसके साथ ही अफगानिस्तान पर तालिबान का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया है। लेकिन, इन सबके बीच ऐसे लोग बीच मंझधार में फंस गये हैं, जिन्होंने अमेरिकी सेना की किसी भी तरह से मदद की थी और वो अमेरिका से बाहर नहीं निकल पाए। तालिबान ने ऐसे लोगों को घरों के दरवाजों पर चिट्ठियां चिपकानी शुरू कर दी है, जिसमें कहा गया है कि अगर वो सरेंडर नहीं करते हैं तो फिर उन्हें मौत की सजा दी जाएगी।

Those Afghans, who have helped foreign forces in Afghanistan, have been sent a letter by the Taliban asking them to appear in court.