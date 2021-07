भारत के समर्थन में पहली बार तालिबान का बड़ा बयान, पाकिस्तान की तानाशाही मानने से किया इनकार

International

oi-Abhijat Shekhar

काबुल, जुलाई 13: अफगानिस्तान में तालिबान लगातार पांव पसार रहा है, लेकिन धीरे धीरे तालिबान ने पाकिस्तान को झटका देना शुरू कर दिया है। तालिबान राज में अफगानिस्तान में मनमानी का सपना देख रहे पाकिस्तान को तालिबान ने बहुत बड़ा झटका दिया है और तालिबान के बढ़ते प्रभाव के बीच भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है। तालिबान ने कहा है कि पाकिस्तान में हमें भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकता है।

English summary

Taliban has said that Pakistan cannot do dictatorship over us and Taliban has given a big statement in favor of India.