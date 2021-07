पिछले 24 घंटे में 13 और जिलों पर तालिबान का नियंत्रण, क्या 6 महीने के अंदर होगा काबुल पर कब्जा?

International

काबुल, जुलाई 04: अफगानिस्तान की अखबार टोलो न्यूज ने सूत्रों के हवाला से दावा किया है कि पिछले 24 घंटे में अफगानिस्तान के 13 और जिलों पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। सूत्रों ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में 13 जिलों में से पूर्वोत्तर अफगानिस्तान के 11 जिले, पूर्वी हिस्से में एक और दक्षिण हिस्से में एक जिले पर तालिबान ने अपना नियंत्रण हासिल कर लिया है। इसके साथ ही एक दिन में तालिबान ने सबसे ज्यादा जिलों पर कब्जा किया है, जिसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि तालिबान के लिए काबुल कितना दूर बचा है। मई महीने में कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा था कि अगले 6 महीने में काबुल पर तालिबान का कब्जा होगा, लेकिन तालिबान की जो रफ्तार है, उसे देखकर लग रहा है कि अगले चंद दिनों में काबुल पर तालिबान का नियंत्रण होगा।

English summary

In the last 24 hours, the Taliban have captured 13 more districts of Afghanistan. In such a situation, questions are being raised whether Taliban control will be established over Kabul within 6 months?