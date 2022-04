कुरान जलाने के बाद स्वीडन में बिगड़े हालात, सऊदी-ईरान भड़के, कौन हैं अपमान करने वाले रासमस?

International

oi-Abhijat Shekhar

स्टॉकहोम, अप्रैल 18: कुरान के कथित अपमान के बाद स्वीडन इन दिनों आग की लपटों में जल रहा है और स्वीडन में सरकारी संपत्तियों को दंगाई जमकर निशाना बना रहे हैं। ऐसा लग रहा है, कि स्वीडन को दंगाई जलाकर खाक कर देना चाह रहे हैं। जिसके बाद अब स्वीडन की पुलिस ने कानून व्यवस्था संभालने के लिए अब सख्त रूख अपनाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि, स्वीडन में ये दंगे ईसाई त्योहार ईस्टर के बाद शुरू हुए हैं, जो लगातार चौथे दिन भी जारी है और पुलिस की गोली लगने से तीन दंगाई घायल हुए हैं।

English summary

Massive demonstrations are being held in Sweden after burning the Koran. Know who is Rasmus Paludan, who has burnt the Quran.