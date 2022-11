दुखद: 47 साल की हॉलीवुड एक्ट्रेस Nicki Aycox का निधन

International

हॉलीवुड एक्टर निकी अयॉक्स (Hollywood Actor Nicki Aycox) का 47 साल क उम्र में निधन हो गया। उनका सुपरनैचुरल मूवी में निभाया गया किरदार काफी पॉपुलर हुआ था। निकी ऐकॉक्स की भाभी सुसान राब सेक्लोस्की ने सोशल मीडिया पर अभिनेत्री के निधन की पुष्टि की। उन्होंने लिखा,'मेरी सुंदर, स्मार्ट, तेजतर्रार निकी अब इस दुनिया में नहीं रहीं।

The star - best known for roles such as Meg Masters on The CW's Supernatural and Jaimie Allen on TNT's Dark Blue - was diagnosed with leukemia in 2020 and passed from the disease on Thursday, it was confirmed on social media by her sister-in-law, Susan Raab Ceklosky.