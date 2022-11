सूर्य की मौत की भविष्यवाणी, कब और कैसे ? जानिए

International

सूर्य की मौत कब होगी ? खत्म होने के बाद यह कैसा दिखेगा? वैज्ञानिकों ने अपने शोध के आधार पर यह भविष्यवाणी की है कि अपने आखिरी दिनों में सोलर सिस्टम किस तरह दिखेगा और यह कब होने वाला है? क्या जब यह होगा तब धरती पर इंसान रहेंगे या नहीं? क्या ऐसा होने से पहले ही धरती समाप्त हो चुकी होगी? शोधकर्ताओं ने इन सभी सवालों का जवाब खोजा है और एक अनुमानित समय का निर्धारण किया है। लेकिन, मौत से पहले सूर्य बहुत ही ज्यादा गर्म और चमकदार हो जाएगा।

