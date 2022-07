Shinzo Abe: भूत के डर से शिंजो आबे ने बदल दिया था PM निवास, पूर्व पीएम ने देखे थे प्रेत के पैर

International

टोक्यो, जुलाई 08: जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे गोली लगने के बाद जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं और दुनियाभर के नेताओं ने उनपर हुए हमले के बाद शोक जताया है और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। वहीं, जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने भूत के डर से प्रधानमंत्री आवास ही बदल लिया था और उन्होंने खुद प्रधानमंत्री आवास में भूत होने की बात कबूल की थी। आईये जानते हैं क्या है पूरी कहानी...

English summary

A story related to the Prime Minister of Japan, Shinzo Abe, is quite popular, when he refused to stay in the Prime Minister's bungalow, citing him as a ghost.