‘ध्वस्त हो चुकी है अर्थव्यवस्था, नहीं दे रहा कोई तेल’, श्रीलंका के PM ने मानी हार, अब आगे क्या होगा?

कोलंबो, जून 24: श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने कहा है कि, महीनों तक भोजन, ईंधन और बिजली की कमी के बाद कर्ज में डूबे देश की अर्थव्यवस्था "ढह गई" है और अब दक्षिण एशियाई द्वीप राष्ट्र आयातित तेल भी नहीं खरीद सकता। श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने संसद को बताया कि, 'अब हम ईंधन, गैस, बिजली और भोजन की कमी से कहीं अधिक गंभीर स्थिति का सामना कर रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। आज हमारे सामने यह सबसे गंभीर मुद्दा है'।

Prime Minister Ranil Wickremesinghe has said that Sri Lanka's economy has collapsed and no one is ready to give oil to Sri Lanka.