इतिहास में पहली बार दिवालिया हो गया श्रीलंका, नहीं चुका पाया चीन का विशालकाय कर्ज

कोलंबों, 20 मई : पड़ोसी देश श्रीलंका अपने इतिहास में पहली बार दिवालिया हो गया है। ऐसी स्थिति में उसे अंतराराष्ट्रीय बाजार से कर्ज मिलना मुश्किल हो जाएगा। इससे देश की प्रतिष्ठा को भी दिवालिया होने के कारण काफी नुकसान पहुंचेगा। श्रीलंका को7 करोड़ 80 लाख डॉलर का कर्ज चुकाने के लिए 30 दिनों की छूट अवधि दी गई थी, जो बुधवार को समाप्त हो गई। इसी के साथ श्रीलंका विदेशी कर्ज चुकाने से चूक गया है।

Sri Lanka fell into default for the first time in its history as the government struggles to halt an economic meltdown that prompted mass protests and a political crisis.