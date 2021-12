व्हाइट हाउस में फूट! कमला हैरिस के करीबियों की छुट्टी, क्या उप-राष्ट्रपति पद से भी होने वाली है विदाई?

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, दिसंबर 04: व्हाइट हाउस में दरार बढ़ता जा रहा है और अब इस बात के पुख्ता संकेत मिलने लगे हैं कि जो बाइडेन और कमला हैरिस के बीच की खाई काफी बढ़ गई है। अमेरिकन मीडिया ने ऐसे संकेत दिए हैं कि, कमला हैरिस के अधिकार काफी कम कर दिए गये हैं और अब उनकी व्हाइट हाउस से विदाई भी हो सकती है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, कमला हैरिस के मुख्य प्रवक्ता और उनके बेहद करीबी माने जाने वाले सायमोन सेंडर्स की व्हाइट हाउस से छुट्टी कर दी गई है और अब सवाल ये है कि, क्या कमला हैरिस की भी कुर्सी जाने वाली है?

English summary

Wrath has escalated in the White House and close aid of Vice President Kamala Harris are being discharged. Is Biden going to remove Kamala Harris now?