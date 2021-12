क्या ओमिक्रॉन वेरिएंट पर दहशत फैलाया गया है? क्या होता है मरीजों का हाल, दक्षिण अफ्रीकी डॉक्टर से जानिए

International

जोहानिसबर्ग, दिसंबर 12: कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट ने जिस कदर उत्पात मचाया था और डेल्टा वेरिएंट ने जितने लोगों की जान ली थी, वो खौफनाक था और जब पिछले महीने वैज्ञानिकों ने रिसर्च में कोरोना वायरस के एक और वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखा, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सबसे खतरनाक बात ये थी, कि जब तक वैज्ञानिक ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगा पाते, ये कई देशों में फैल चुका था और हर देश दहशत में आकर कड़े कदम उठाने लगे। लेकिन, अब सवाल ये उठ रहे हैं, कि क्या ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर जान बूझकर डर फैलाया गया है? दक्षिण अफ्रीका में जो ताजा स्टडी किया गया है, उसके नतीजे क्या कहते हैं, आईये जानते हैं। (सभी तस्वीर फाइल-भारत की)

