ताइवान को 'देश' बताना पड़ा महंगा, अमेरिका के Snickers मेकर्स ने चीन से मांगी माफी

International

oi-Artesh Kumar

न्यूयॉर्क, 6 अगस्त : अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइपे दौरे के बाद से ताइवान सुर्खियों में छाया हुआ है। चीन का कहना है कि, ताइवान उसके देश का एक प्रांत है। वहीं अमेरिका चीन के इस बात पर कड़ा ऐतराज जताता है। इतना ही नहीं अमेरिका चीन की धमकी के बावजूद अपने बड़े नेता का ताइवान भेज देता है। इसके बाद से लेकर अभी तक चीन बवाल मचाए हुए है। अब खबर है कि अमेरिका के एक प्रतिष्ठित कैंडी कंपनी ने ताइवान को अलग देश बता दिया है। हालांकि, बाद में उसने बीजिंग से माफी मांग ली है। (snickers apologises in front of china for saying taiwan as separate nation)

English summary

American candy giant Mars Wrigley has insisted it "respects China's national sovereignty" and apologised after an advert for its Snickers bar referred to Taiwan as a country, sparking outrage on the mainland.