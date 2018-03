पॉपस्टार रिहाना ने दर्ज कराई Snapchat के ऐड पर आपत्ति, कंपनी को हुआ 52 अरब करोड़ का नुकसान

'रिहाना को थप्पड़ या क्रिस ब्राउन को घूंसा?'

पॉपस्टार रिहाना ने स्नैपचैट पर अपना गुस्सा निकाला है। रिहाना का कहना है कि स्नैपचैट पर चल रहा एक ऐड घरेलु हिंसा के पीड़ितों का मजाक बनाता है। इस ऐड में रिहाना और उनके पूर्व ब्वॉयफ्रेंड क्रिस ब्राउन को लेकर एक क्विज चल रहा है। 'Would You Rather' गेम में यूजर्स से पूछा जा रहा है कि वो रिहाना को थप्पड़ मारना चाहेंगे या क्रिस ब्राउन को घूंसा? रिहाना ने स्नैपचैट पर आरोप लगया है कि इस ऐड के जरिये वो घरेलु हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं।

2009 में रिहाना के साथ क्रिस ब्राउन ने की थी मारपीट

आपको बता दें कि साल 2009 में रिहाना के तब ब्वॉयफ्रेंड क्रिस ब्राउन ने उनके साथ मारपीट की थी। क्रिस ने रिहाना को बुरी तरह मारा था, गला दबाया था और जान से मारने की धमकी भी दी थी। क्रिस रिहाना के साथ इतनी बेरहमी से पेश आए थे कि उन्हें अस्पताल जाना पड़ा था। इस मामले में क्रिस ने कोर्ट के सामने अपने सभी जुर्म कबूल भी लिए थे। स्नैपचैट पर इस संदर्भ में दिखाए गए ऐड को लेकर रिहाना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिखा।

स्नैपचैट पर फूटा रिहाना का गुस्सा

स्टोरी शेयर करते हुए रिहाना ने लिखा, 'अब स्नैपचैट तुम्हें मालूम है कि तुम मेरे फेवरेट ऐप नहीं हो, लेकिन मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूं कि इन सबका आखिर मतलब क्या है? तुमने ऐसी चीज बनाने के लिए पैसे खर्च किए जो घरेलु हिंसा के पीड़ितों का मजाक बनाता है। ये मेरी निजी भावनाओं के बारे में नहीं है क्योंकि मेरे पास इतनी भावनाएं नहीं हैं, लेकिन ये उन बच्चों, औरतों और आदमियों का अपमान हैं जो घरेलु हिंसा का शिकार हुए हैं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए।'

कंपनी को हुआ 52 अरब 7 करोड़ रुपये का नुकसान

रिहाना के स्नैपचैट के खिलाफ बोलने के बाद सोशल मीडिया पर ये बहस तेज हो गई। रिहाना के इंस्टाग्राम पर 6 करोड़ और ट्विटर पर 8 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की बेटी चेल्सी क्लिंटन भी रिहाना के समर्थन में उतरीं और इसे शर्मनाक एवं दुखद बताया। रिहाना का गुस्सा स्नैपचैट को काफी महंगा पड़ा औपर कंपनी को अरबों का नुकसान हुआ। स्नैपचैट की पेरेंट कंपनी स्नैप आईएनसी को इस कारण 52 अरब 7 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। इसके बाद अपनी भूल को सुधारते हुए कंपनी ने रिहाना से माफी मांगी।

स्नैपचैट ने मांगी रिहाना से माफी

स्नैपचैट ने रिहाना से माफी मांगी और एक इंटरव्यू में कहा कि ये ऐप गलती से रिव्यू के बाद अप्रूव किया गया था। ये ऐप कंपनी की गाइडलाइंस का उल्लंघन करता है और जानकारी मिलते ही इसे हटा दिया गया। कंपनी ने कहा कि ये दुखद है। इससे पहले स्नैपचैट को सोशल मीडिया स्टार काइली जेनर का एक ट्वीट महंगा पड़ गया था। काइली ने एक ट्वीट कर कहा था कि क्या अब और कोई भी स्नैपचैट नहीं खोलता या केवल मैं ही ऐसी हूं? इसके बाद कंपनी के शेयर काफी नीचे गिर गए थे।